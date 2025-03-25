Очередного конфликтного тигра отловили в Хабаровском крае

Как напомнили в Управлении охотничьего хозяйства правительства региона, это уже десятый отловленный тигр в Хабаровском крае в 2025 году. Помощь в материально-техническом оснащении госохотнадзору края оказывает некоммерческая организация «Центр “Амурский тигр”.