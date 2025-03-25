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Очередного конфликтного тигра отловили в Хабаровском крае

В лапы охотоведов попался самец с небольшими повреждениями лап.

Источник: Соцсети

25 марта в окрестностях села Капитоновка Вяземского района сотрудниками охотнадзора Хабаровского края отловлен «конфликтный» амурский тигр, сообщает ИА AmurMedia.

В результате первичного визуального осмотра определено, что попался самец с небольшими повреждениями лап.

Тигр доставлен в Хабаровск, его осмотрят ветеринарные врачи и дадут соответствующее заключение. Решение о судьбе животного примет Росприроднадзор.

Как напомнили в Управлении охотничьего хозяйства правительства региона, это уже десятый отловленный тигр в Хабаровском крае в 2025 году. Помощь в материально-техническом оснащении госохотнадзору края оказывает некоммерческая организация «Центр “Амурский тигр”.