Очередного конфликтного тигра отловили в Хабаровском крае

25 марта в окрестностях села Капитоновка Вяземского района сотрудниками охотнадзора Хабаровского края отловлен «конфликтный» амурский тигр, сообщает ИА AmurMedia.
В результате первичного визуального осмотра определено, что попался самец с небольшими повреждениями лап.
Тигр доставлен в Хабаровск, его осмотрят ветеринарные врачи и дадут соответствующее заключение. Решение о судьбе животного примет Росприроднадзор.
Как напомнили в Управлении охотничьего хозяйства правительства региона, это уже десятый отловленный тигр в Хабаровском крае в 2025 году. Помощь в материально-техническом оснащении госохотнадзору края оказывает некоммерческая организация «Центр “Амурский тигр”.