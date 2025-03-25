Автобусные рейсы из Петербурга в Эстонию через Нарву отменят с 30 апреля по 2 мая

По словам госпожи Арефьевой, ограничения будут действовать до 2 мая. Чтобы добраться до Таллина она порекомендовала воспользоваться прямым рейсом через пограничный пункт Шумилкино — Лухамаа.
На время закрытия погранпункта в Нарве автобусы планируют отправлять через Псковскую область ежедневно. Маршрут предполагает несколько промежуточных остановок в Пскове, Выру и Тарту.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что при попытке пересечь границу России со стороны Эстонии через реку Нарва задержали мужчину в гидрокостюме. Выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск.