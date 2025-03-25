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Автобусные рейсы из Петербурга в Эстонию через Нарву отменят с 30 апреля по 2 мая

Рейсы автобусов Lux Express из Петербурга в Эстонию, следующих через пограничный пункт Нарва-1, отменят с 30 апреля, сообщает 78.ru со ссылкой на гендиректора АО «Евролайнс» Наталью Арефьеву.

Источник: Lux Express / «ВКонтакте»

По словам госпожи Арефьевой, ограничения будут действовать до 2 мая. Чтобы добраться до Таллина она порекомендовала воспользоваться прямым рейсом через пограничный пункт Шумилкино — Лухамаа.

На время закрытия погранпункта в Нарве автобусы планируют отправлять через Псковскую область ежедневно. Маршрут предполагает несколько промежуточных остановок в Пскове, Выру и Тарту.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что при попытке пересечь границу России со стороны Эстонии через реку Нарва задержали мужчину в гидрокостюме. Выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск.