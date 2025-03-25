Дачников предупредили о внушительных штрафах из-за мусора

Чаплин объяснил, для того, чтобы правильно сжечь мусор, необходимо создать специальное место для огня, такое как котлован или металлический контейнер. Также сохранить безопасное расстояние от построек и лесных массивов, очистить пространство вокруг места сжигания и иметь при себе средство для тушения пожара. Строго запрещено проводить сжигание на торфяных почвах, в периоды особой пожарной опасности, при сильном ветре или рядом с хвойными деревьями.