Экс-премьер Красноярского края Юрий Лапшин обжаловал свой приговор

Защита экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, осужденного на три с половиной года за превышение должностных полномочий при разработке проектно-сметной документации метро, обжаловала приговор. Об этом изданию ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Кравченко.
— Предварительные жалобы поданы, но протокол судебного заседания еще не готов, и после ознакомления с ним будут направлены дополнения, — добавил он.
По словам Кравченко, жалоба будет рассматриваться Красноярским краевым судом.
Эта история началась еще в 2019 году, когда «Краевое транспортное управление» и АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» заключили контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по строительству метрополитена. Сумма госконтракта составляла 954 миллиона рублей.
По версии следствия, в декабре 2019 года заинтересованный в освоении бюджетных средств первый заместитель губернатора края, зная о невыполненных работах по корректировке документации и инженерных изысканиях, указал министру транспорта Константину Димитрову подписать акт приемки-передачи выполненных компанией «КрасноярскТИСИЗ» работ на более 740 миллионов рублей. Деньги из федерального бюджета перечислили на счет акционерного общества. Соучастники похитили сумму и распределили между собой.
Помимо этого, в начале 2020 года Константин Мандров успел получить взятку 5 миллионов рублей. Это были деньги за подписание акта и покровительство.
Ранее прокуратура запрашивала для Лапшина шесть лет лишения свободы, но летом 2024 года оказалось, что он болен онкологией. Чтобы понять, станет ли это препятствием для лишения свободы, была назначена экспертиза. В декабре выяснилось, что болезнь не препятствует содержанию под стражей.
Мандрову дали 10 лет строгого режима с запретом на госслужбу на четыре года и со штрафом пять миллионов рублей.