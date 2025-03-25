Экс-премьер Красноярского края Юрий Лапшин обжаловал свой приговор

По версии следствия, в декабре 2019 года заинтересованный в освоении бюджетных средств первый заместитель губернатора края, зная о невыполненных работах по корректировке документации и инженерных изысканиях, указал министру транспорта Константину Димитрову подписать акт приемки-передачи выполненных компанией «КрасноярскТИСИЗ» работ на более 740 миллионов рублей. Деньги из федерального бюджета перечислили на счет акционерного общества. Соучастники похитили сумму и распределили между собой.