Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ оттеснили ВСУ у села Тополи и продвинулись на северо-запад

Российские военные продолжают развивать успех в районе двуреченского плацдарма.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы РФ оттеснили ВС Украины у села Тополи Харьковской области и продвинулись на северо-запад, заявил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе двуреченского плацдарма ВС РФ продолжают развивать успех. В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось оттеснить украинских боевиков в районе населенного пункта Тополи и немного продвинуться в северо-западном направлении», — сообщил Марочко.

Кроме того, военный эксперт отмечает, что российские войска вернули под свой контроль две позиции в районе Фиголевки, а также уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Кондрашовки.

Ранее сообщалось, что ВС РФ осталось зачистить село Горналь до полного освобождения Курской области.