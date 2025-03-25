Марочко: ВС РФ оттеснили ВСУ у села Тополи и продвинулись на северо-запад

Вооруженные силы РФ оттеснили ВС Украины у села Тополи Харьковской области и продвинулись на северо-запад, заявил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе двуреченского плацдарма ВС РФ продолжают развивать успех. В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось оттеснить украинских боевиков в районе населенного пункта Тополи и немного продвинуться в северо-западном направлении», — сообщил Марочко.
Кроме того, военный эксперт отмечает, что российские войска вернули под свой контроль две позиции в районе Фиголевки, а также уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Кондрашовки.
Ранее сообщалось, что ВС РФ осталось зачистить село Горналь до полного освобождения Курской области.