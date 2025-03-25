Житель Екатеринбурга лишился иномарки из-за коммунального долга

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга судебные приставы разыскали и конфисковали иномарку Fiat Doblo у мужчины, который не спешил оплачивать собственные коммунальные долги.
По данным пресс-службы ГУФССП РФ по Свердловской области, горожанин накопил долг за коммунальные услуги в размере 479 тысяч рублей. Судебные приставы узнали, что в собственности должника есть иномарка.
После этого автомобиль разыскали в одном из дворов по улице Посадской и отправили на ответственное хранение взыскателю. Также должнику запретили покидать пределы страны.
— Если в ближайшее время задолженность не будет погашена в полном объеме, включая исполнительский сбор, автомобиль будет направлен на оценку и реализацию в ТУ Росимущества, — рассказывает в пресс-службе ГУФССП РФ по региону.