Виджеты и даже антивирус: Названы главные пожиратели батареи смартфона

Эксперт по цифровым технологиям Анастасия Бастрыкина объяснила, почему смартфоны иногда разряжаются быстрее обычного. Главными «пожирателями» заряда оказались приложения, работающие в фоновом режиме, даже когда ими не пользуются. Особенно энергозатратными являются популярные виджеты погоды, курсов валют и новостей, которые могут снижать производительность телефона на 50%.