Виджеты и даже антивирус: Названы главные пожиратели батареи смартфона

Среди самых требовательных к потреблению приложений — браузеры, мессенджеры и навигационные сервисы. Неожиданным фактом стало то, что даже антивирусы, постоянно сканирующие файлы, существенно влияют на производительность устройства, пишет «Подмосковье сегодня».
«Например, Google Chrome требуется до 40% мощности процессора, а также приложения для общения и просмотра контента, такие как Telegram, Youtube и другие», — рассказала эксперт.
Специалист рекомендует регулярно удалять неиспользуемые программы, сокращать количество виджетов и контролировать фоновые процессы через настройки батареи.
Ранее в Минпросвещения призвали родителей не давать детям планшеты и телефоны. В противном случае ребёнок может вырасти отстранённым от реального мира.