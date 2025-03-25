Конец «Апрашке»? Власти обещают привести в порядок старейший рынок Питера

На минувшей неделе случился масштабный рейд в Апраксином дворе — огромном рыночном квартале в центре Петербурга, который славится своей дешевизной и криминалом. Силовики изымали контрафактные товары и сносили незаконные торговые павильоны.
Но удастся ли и в самом деле ввести это рыночное пространство в некие цивилизованные рамки? Ведь власти и ранее неоднократно пытались навести порядок на «Апрашке», и каждый раз через какое-то время всё возвращалось на круги своя.
«Шуму было много».
На пережившем масштабный рейд силовиков рынке — всё, в целом, спокойно. В понедельник большинство торговых точек открылись, как обычно.
«Снесли несколько павильонов. Шуму было много. Но я думаю, что ничего не изменится. Я лично не переживаю, у меня российское гражданство. А других парней позабирали. Штраф заплатят и вернутся. У нас точка — законная, аренду платим, так что всё нормально. А ты почему спрашиваешь? Журналист? Купи куртку, журналист, я тебе интервью дам, всё-всё расскажу», — предлагает свой товар продавец, представившийся Артуром.
Сейчас в поисках натуры для съёмок фильмов про 1990-е киношники рыщут по спальным районам провинциальных городов, хотя рыночные реалии того смутного времени они могут снимать прямо в центре Петербурга. Апраксин двор был основан ещё в 1754 году, а в ХХ веке стал главным вещевым рынком города. В 1990-е у этой территории, раскинувшейся на 5 гектаров земли на улице Садовой и отделённой от прочего Петербурга историческими зданиями торговых рядов, сложилась отчётливо криминальная репутация — здесь торговали любыми товарами (предпочитая контрафакт), в полулегальных гостиницах «Апрашки» находили приют разнообразные беглецы от закона, иногда в переулках сверкали ножи. С тех пор атмосфера на рынке принципиально не изменилась. Разве что мигранты из Средней Азии численно потеснили торговцев из Закавказья.
Но, тем не менее, Апраксин двор пользуется неизменной популярностью у жителей Петербурга и Ленобласти — где ещё в центре северного мегаполиса можно задёшево купить «брендовые» вещи или набрать фруктов по нормальной цене? А что для этого придётся «постоять на картоночке» или внимательно следить, чтобы в пак ет не напихали гнилья — это неизбежная плата за дешевизну.
В то же время городские власти всегда смотрели на Апраксин двор, как на пережиток смутного времени, с которым надо бы расстаться. Проблема, однако, оказалась в запутанной схеме хозяйствования — только часть исторических зданий принадлежит городу, а вот остальные находятся в частной собственности, причём не у одного владельца. Накануне чемпионата мира 2018 года Смольный уже пытался «зачистить» Апраксин двор, но вскоре всё вернулось к прежней практике.
И вот 20 марта — новая попытка. На «Апрашку» нагрянули сразу более 500 сотрудников полиции и Росгвардии, чиновников, представителей разнообразных контролирующих ведомств. Выявленные незаконные торговые павильоны сносили тут же. Товар складывали на пыльные тротуары. Торговцы показывали документы. Кого-то задерживали. Всего, по словам вице-губернатора Петербурга Игоря Потапенко (бывший глава ФСИН Петербурга, курирует в администрации силовой блок), за день был демонтирован 31 незаконный торговый объект, а также изъяты шесть транспортных средств и автоприцепов, более 1000 блоков контрафактных сигарет,
195 мешков с одеждой и обувью, 31 коробка с мелкими вещами и другие товары на общую сумму около 5 млн рублей. Специалисты комитета по контролю за имуществом также нашли нарушения в использовании 73 объектов нежилого фонда: в пяти случаях помещения были заняты нелегально. Кроме этого, силовики нашли 25 нарушителей миграционного законодательства и вручили повестки в военкомат 33 новым обладателям российского гражданства.
«Мы вернёмся».
В Смольном отмечают, что это — не разовая акция. Ещё в начале января глава комитета по инвестициям Иван Складчиков обещал принять «принципиальное решение» о судьбе этого квартала. В марте городская администрация объявила о решении сдать в аренду принадлежащие городу корпуса Апраксина двора. А Игорь Потапенко пообещал, что работа по наведению порядка продолжится.
«Видел комментарии и сообщения, где жители пишут, что подобные акции не имеют смысла, потому что через несколько дней торговцы вернутся на свои места. Отвечаю — вернёмся и мы», — написал вице-губернатор в своём телеграм-канале.
Серьёзность намерений подтвердил и губернатор.
«Совместно с правоохранительными органами продолжим приводить в порядок знаковые для города объекты», — пояснил Александр Беглов логику действий Смольного.
И, действительно, сумели же всего за день очистить от незаконных торговых ларьков территорию около Спаса на Крови? Хотя они стояли там десятилетиями и казались вечными. Возможно, удастся справиться и с «Апрашкой».
Мнение эксперта.
Урбанист, руководитель студии территориального развития VRN Даниил Воронин:
«Апраксин рынок — отличное место, где можно купить за цену ниже рыночной какую-либо одежду, обувь и так далее. Многие петербуржцы за это и любят это место при всех своих минусах, таких, как мигранты, злачность и криминал. Сейчас ходят новости о реконструкции рынка. Это, безусловно, нужно. Насколько рынок изменится после реконструкции — вопрос. Если смотреть опыт Москвы, многие пищевые рынки, которые москвичи любили за дешевизну, после реконструкции становились приятным и даже модным местом, переставая при этом быть доступным в ценовом сегменте, что местных жителей злило. С Апраксиным двором может повториться та же история. Здесь, как всегда, сложный элемент маневрирования между бизнесом, который инвестирует в реконструкцию, бизнесом, который работает на “Апрашке”, местными жителями и властью. Задача разработчиков проекта как раз найти компромисс между всеми. Будут ли они это делать — другой вопрос. Но для качественного проекта это необходимо».