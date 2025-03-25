Конец «Апрашке»? Власти обещают привести в порядок старейший рынок Питера

«Апраксин рынок — отличное место, где можно купить за цену ниже рыночной какую-либо одежду, обувь и так далее. Многие петербуржцы за это и любят это место при всех своих минусах, таких, как мигранты, злачность и криминал. Сейчас ходят новости о реконструкции рынка. Это, безусловно, нужно. Насколько рынок изменится после реконструкции — вопрос. Если смотреть опыт Москвы, многие пищевые рынки, которые москвичи любили за дешевизну, после реконструкции становились приятным и даже модным местом, переставая при этом быть доступным в ценовом сегменте, что местных жителей злило. С Апраксиным двором может повториться та же история. Здесь, как всегда, сложный элемент маневрирования между бизнесом, который инвестирует в реконструкцию, бизнесом, который работает на “Апрашке”, местными жителями и властью. Задача разработчиков проекта как раз найти компромисс между всеми. Будут ли они это делать — другой вопрос. Но для качественного проекта это необходимо».