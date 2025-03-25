«Задействованы 10 пожарных машин и автомобиль дымоудаления». Подземный паркинг горел в Минске

В Минске произошло серьезное возгорание в здании подземного паркинга. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Пожар случился на одном из минских подземных паркингов 24 марта. Примерно в 19.55 часов в МЧС сообщили о возгорании гаражном потребительском кооперативе «Янтарный», располагающемся на улице Рогачевской.
На месте спасатели установили, что произошло загорание электрощита в электрощитовой, из-за чего оплавились также изоляции силовых кабелей в подземном паркинге.
Около часа потребовалась спасателям на то, чтобы локализовать и ликвидировать пожар. На месте пожара были задействованы 10 единиц пожарной аварийно-спасательной техники. Также для вентиляции паркинга применяли автомобиль дымоудаления.
К счастью, никто не пострадал.
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