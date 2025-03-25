В Китае создадут мегасайенс-центр для исследования клеток

Инфраструктура будет занимать 50 тыс. квадратных метров на острове Цзянсинь. Проект, как ожидается, реализуют через 4,5 года. После завершения строительства объекта он будет оказывать всестороннюю поддержку теоретическим инновациям и промышленным разработкам в области здравоохранения. Центр будет обслуживать научно-исследовательские институты, университеты, фармацевтические компании и больницы, а также закладывать основу для создания новых прорывных медицинских технологий.