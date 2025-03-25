В Китае создадут мегасайенс-центр для исследования клеток

ШАНХАЙ, 25 марта. /ТАСС/. Строительство крупного научного центра исследований клеточных линий человека началось в южном китайском городе Гуанчжоу. Как сообщила Китайская академия наук, комплекс оснастят технологиями искусственного интеллекта (ИИ), которые в цифровом виде будут отображать динамический процесс эволюции каждой клетки человеческого тела на протяжении всего ее жизненного цикла.
«Анализ клеточных линий рассматривается как ключ к тайнам развития и эволюции жизни, а также к управлению жизнедеятельностью человека», — говорится в сообщении академии наук.
Центр займется разработкой инновационных технологий. Он интегрирует в исследованиях передовые разработки, в частности искусственный интеллект, для создания цифровой модели клеточной линии. Научная работа сосредоточится вокруг трех направлений: развитие, болезнь и старение клеток.
Инфраструктура будет занимать 50 тыс. квадратных метров на острове Цзянсинь. Проект, как ожидается, реализуют через 4,5 года. После завершения строительства объекта он будет оказывать всестороннюю поддержку теоретическим инновациям и промышленным разработкам в области здравоохранения. Центр будет обслуживать научно-исследовательские институты, университеты, фармацевтические компании и больницы, а также закладывать основу для создания новых прорывных медицинских технологий.
Мегасайенс-проекты — сверхмощные и дорогостоящие научные комплексы для передовых исследований мирового уровня. К ним относятся такие объекты, как Большой адронный коллайдер в Швейцарии и исследовательский ядерный реактор ПИК в России.