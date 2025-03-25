На Иртышской набережной в Омске образовались провалы

На Иртышской набережной в Омске со сходом снега образовались глубокие ямы — провалилась тротуарная плитка. Жалобу с соответствующими фотографиями провалов омичи опубликовали в паблике «100 необычных мест Омска» «Вконтакте».
На сообщение оперативно отреагировали в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Как сообщили в подведомственном мэрии учреждении, разрушенный участок на Иртышской набережной учтут и включат в план ремонтных работ.
«Масштабные работы по ремонту и благоустройству начнутся уже в апреле», — заверили в организации.
Провалы на Иртышской набережной образуются практически каждый год. Первые обращения омичей фиксируются с 2018 года.