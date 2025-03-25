Врач Верба: уровень кислорода в крови во время перелета падает до 90−92%

— Наш посыл заключается в том, что летать может каждый. Младенцу, во-первых, страшно от большого количество людей, вдобавок, если родители нервничают, то это передается ребенку. Но главная причина плача в том, что у маленьких детей еще недостаточно сформирован слуховой аппарат — до 5 лет проход, соединяющий полость носа с ухом (евстахиева труба), физиологически еще не развит. Поэтому у детей в полете не просто уши закладывает, им бывает по-настоящему больно. Поэтому на взлете и посадке важно давать ребенку грудь или бутылочку, это поможет нивелировать неприятные ощущения. Также можно использовать игрушки и другие отвлекающие факторы. И, конечно, важно не нервничать.