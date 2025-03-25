Последние недели жизни Гитлер провел, поглощенный бредовыми фантазиями о спасении

Но самой большой «инициативой по одностороннему разоружению» Германии можно назвать ставку на подводные лодки типа XXI. Они и правда были революционными во всех смыслах: могли вообще не всплывать в походе и оставаться незаметными для авиации, в подводном положении были способны обогнать корвет, а их производство шло рекордными темпами за счет сборки из готовых модулей. Поскольку весной 1943 года подводные силы Кригсмарине, состоящие из ненадолго ныряющих лодок, были разгромлены в Атлантике, тип XXI стал последней надеждой выиграть войну на море. Гитлер распорядился построить тысячу таких субмарин, и до конца войны их успели произвести более сотни с еще тремя сотнями на стапелях. Одной стали на них было потрачено столько же, сколько ушло бы примерно на пять тысяч танков. Для сравнения, самым массовым немецким танком был Pz IV, произведенный в количестве 8500 штук. В итоге ставка на чудо-подлодки не оправдалась — они просто не успели вступить в бой до капитуляции Германии. Если бы те же ресурсы были потрачены на танки, неизвестно, когда бы закончилась война и сколько бы они нанесли потерь антигитлеровской коалиции.