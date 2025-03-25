У мужчины из Челябинска по ошибке лабораторно выявили беременность

«Он сдал анализ, потому что ему нужно было пройти компьютерную томографию. Муж смотрит, ему на “Госуслуги” пришел документ , — приводит СМИ слова супруги пациента. — Я распечатываю, смотрю на последнюю строчку и не понимаю… Копирую ее, забиваю в интернет, и у меня там высвечивается: “первый скрининг — восемь-девять недель, ребенок не даун”. Я говорю: “Так ты у меня беременный!” Он: “в смысле”, я говорю: “в прямом”».