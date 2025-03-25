У мужчины из Челябинска по ошибке лабораторно выявили беременность

Челябинец сдал анализы в городской поликлинике № 5 по улице Каслинской, а из результатов на «Госуслугах» узнал, что он, оказывается, беременный. Курьезный случай рассказал портал 74.ru со ссылкой на жену мужчины.
«Он сдал анализ, потому что ему нужно было пройти компьютерную томографию. Муж смотрит, ему на “Госуслуги” пришел документ , — приводит СМИ слова супруги пациента. — Я распечатываю, смотрю на последнюю строчку и не понимаю… Копирую ее, забиваю в интернет, и у меня там высвечивается: “первый скрининг — восемь-девять недель, ребенок не даун”. Я говорю: “Так ты у меня беременный!” Он: “в смысле”, я говорю: “в прямом”».
Дело в том, что результат оказался не на креатинин, а на альфа-фетопротеин. Код: «Исследование уровня, связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) в сыворотке крови».
Как сообщили сайту в медицинском учреждении, неизвестно, кто загрузил в систему результаты анализов с ошибкой. На «Гослуслуги» сведения подгружаются из медицинской системы «Барс».
Мужчина был занят на работе, поэтому с «беременностью» супруга в лечебном учреждении разобралась его жена Ольга.