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Встречи с ветеранами, тружениками тыла и детьми войны пройдут в школах Хабаровского края

В период весенних каникул в крае пройдет неделя «Музей и дети», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и Году защитника Отечества.

В рамках акции в школах края запланированы торжественные встречи с ветеранами, тружениками тыла, детьми войны, а также с участниками СВО и локальных военных конфликтов «Диалоги с Героями».

В школьных музеях также состоятся занятия, уроки, классные часы, краеведческие викторины «Чтобы помнили». Кроме этого, будут представлены выставки фронтовых реликвий, музейных предметов, отражающих боевые и трудовые заслуги в годы Великой Отечественной войны.

К участию в акции смогут присоединиться классные коллективы, родители, представители общественности, школьные музейные формирования, студенческие группы и музеи колледжей и техникумов, объединения учащихся и музеи организаций дополнительного образования детей.