Встречи с ветеранами, тружениками тыла и детьми войны пройдут в школах Хабаровского края

В рамках акции в школах края запланированы торжественные встречи с ветеранами, тружениками тыла, детьми войны, а также с участниками СВО и локальных военных конфликтов «Диалоги с Героями».
В школьных музеях также состоятся занятия, уроки, классные часы, краеведческие викторины «Чтобы помнили». Кроме этого, будут представлены выставки фронтовых реликвий, музейных предметов, отражающих боевые и трудовые заслуги в годы Великой Отечественной войны.
К участию в акции смогут присоединиться классные коллективы, родители, представители общественности, школьные музейные формирования, студенческие группы и музеи колледжей и техникумов, объединения учащихся и музеи организаций дополнительного образования детей.