В школы Свердловской области в 2025 году поступит 55 тыс. первоклассников

Для приема учеников готовы 978 образовательных организаций: 914 муниципальных, 49 государственных и 15 частных школ. При этом в течение года на Среднем Урале откроют четыре новые школы, которые смогут принять более 3225 учеников: в Березовском появится средняя школа № 45, в Екатеринбурге — средняя школа № 314, а в рабочем поселке Пышма — начальная школа. Также после реконструкции откроется средняя общеобразовательная школа № 2 в Краснотурьинске.