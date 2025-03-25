В нацпарке «Башкирия» временно запретили сплавляться по реке Нугуш

Сейчас в районе слияния Нугуша и Нугушского водохранилища сохраняется ледовый покров. В период активного таяния особенно опасны ледовые заторы на извилистых участках реки и при выходе на водохранилище. Поэтому администрация парка призывает туристов не рисковать и соблюдать правила безопасности.