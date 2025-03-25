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В нацпарке «Башкирия» временно запретили сплавляться по реке Нугуш

В Башкирии до 15 апреля запретили сплавы по реке Нугуш.

Источник: Комсомольская правда

Национальный парк «Башкирия» объявил о временной приостановке выдачи разрешений на сплавы по реке Нугуш. Ограничение связано с нестабильной ледовой обстановкой и продлится ориентировочно до 15 апреля.

Сейчас в районе слияния Нугуша и Нугушского водохранилища сохраняется ледовый покров. В период активного таяния особенно опасны ледовые заторы на извилистых участках реки и при выходе на водохранилище. Поэтому администрация парка призывает туристов не рисковать и соблюдать правила безопасности.

— Лед на водохранилищах активно тает. Будьте предельно осторожны! Не испытывайте его на прочность, — заявили в нацпарке.

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