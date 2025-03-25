В Саратове нашли замену нейронным сетям при машинном обучении

Ученые во главе с заведующим лабораторией компьютерного моделирования в электронике СГУ им. Н. Г. Чернышевского Владимиром Семеновым показали, что два связанных бистабильных осциллятора с запаздыванием могут воспроизводить поведение сложной двухслойной нейронной сети. В частности, они изучили два ключевых явления: стохастический резонанс — когда шум усиливает полезный сигнал — и распространение волнового фронта, при котором одно из двух сосуществующих состояний системы заполняет все возможное пространство.