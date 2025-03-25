Меньшую питательность хариуса из затененных рек объяснили его рационом

«Ранее мы выяснили, что байкальский хариус, обитающий в крупных реках, в частности, в реке Енисей, питается исключительно водными организмами. Хариусы же из затененных рек чаще потребляют наземных жуков, муравьев, пауков и других членистоногих, которых заносит с берега. Конечно, в их рацион входят и водные обитатели, такие как веснянки, подёнки, ручейники и другие личинки насекомых. Но водных ресурсов такая промысловая рыба, как хариус, съедает явно меньше, чем наземных, поэтому в ее филе мы отметили гораздо меньшее содержание омега-3 ПНЖК и большее — омега-6», — рассказала соавтор исследования, аспирант Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Юлия Машонская.