Меньшую питательность хариуса из затененных рек объяснили его рационом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ученый коллектив из вузов и НИИ Сибири и Дальнего Востока выяснил причину более низкой пищевой ценности важной промысловой рыбы — байкальского хариуса, если он обитает в малых затененных реках. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Несколько ранее те же ученые обнаружили, что хариус, живущий в реках, затененных пологом леса, имеет меньшую пищевую ценность, чем его сородичи из рек, протекающих в незатененных местах. А именно, его мясо содержит значительно меньше омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 ПНЖК), которые очень полезны для здоровья, и больше кислот омега-6 ПНЖК, в которых человек и так не испытывает дефицита, нежели рыба из рек с лучшим солнечным освещением.
«В новом исследовании авторы оценили потоки биомассы и полиненасыщенных жирных кислот между наземными и водными экосистемами на примере затененной малой реки — Крутая Кача. Оказалось, что с берега в реку попадает гораздо больше насекомых и других членистоногих, чем производится в реке», — отметили в пресс-службе.
Однако, в поступающей с берега биомассе содержится больше омега-6 ПНЖК, а в биомассе, производимой в самой реке — больше омега-3 ПНЖК. Поэтому всеядные рыбы, обитающие в затененных малых реках и питающиеся как водными, так и наземными беспозвоночными, получают пищу разного качества и, как следствие, содержат меньше ценных омега-3 кислот, чем их сородичи из крупных незатененных рек.
«Ранее мы выяснили, что байкальский хариус, обитающий в крупных реках, в частности, в реке Енисей, питается исключительно водными организмами. Хариусы же из затененных рек чаще потребляют наземных жуков, муравьев, пауков и других членистоногих, которых заносит с берега. Конечно, в их рацион входят и водные обитатели, такие как веснянки, подёнки, ручейники и другие личинки насекомых. Но водных ресурсов такая промысловая рыба, как хариус, съедает явно меньше, чем наземных, поэтому в ее филе мы отметили гораздо меньшее содержание омега-3 ПНЖК и большее — омега-6», — рассказала соавтор исследования, аспирант Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Юлия Машонская.
В исследовании участвовали сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ), Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского (ННЦМБ ДВО РАН) и ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН». В дальнейших планах ученых — продолжить изучение обнаруженных закономерностей, чтобы способствовать разработке полноценного рациона для промысловых рыб, выращиваемых в аквакультуре: хариуса, форели, гольца.