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В Челябинской области с 25 марта начался пожароопасный сезон

В лесах Челябинской области начался пожароопасный сезон. Подписано соответствующее постановление правительства региона. Об этом во вторник, 25 марта, сообщили в пресс-службе главного управления лесами.

Источник: Pchela.News

С сегодняшнего дня пожароопасный сезон начался практически на всей территории области, за исключением Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского районов, Нязепетровского, Саткинского муниципальных округов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов. Там он начнёт действовать с 5 апреля.

— Постановление предусматривает начало работ всех лесопожарных формирований и вводит ограничение на проведение огневых работ на лесных территориях в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, — отметили в управлении.

В этом году для тушения природных пожаров подготовлены 4,2 тысячи человек и 1,8 тысячи единиц техники. Также с возгораниями поможет бороться система видеонаблюдения, которая позволяет обнаружить пожар на ранней стадии. Количество камер в этом году планируют увеличить до 100.

В 2024 году первый лесной пожар произошёл 18 апреля. В этом году первые ландшафтные пожары зафиксировали в Челябинской области 23 марта. Горел камыш вдоль береговой линии Третьего озера.