В Челябинской области с 25 марта начался пожароопасный сезон

С сегодняшнего дня пожароопасный сезон начался практически на всей территории области, за исключением Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского районов, Нязепетровского, Саткинского муниципальных округов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов. Там он начнёт действовать с 5 апреля.
— Постановление предусматривает начало работ всех лесопожарных формирований и вводит ограничение на проведение огневых работ на лесных территориях в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, — отметили в управлении.
В этом году для тушения природных пожаров подготовлены 4,2 тысячи человек и 1,8 тысячи единиц техники. Также с возгораниями поможет бороться система видеонаблюдения, которая позволяет обнаружить пожар на ранней стадии. Количество камер в этом году планируют увеличить до 100.
В 2024 году первый лесной пожар произошёл 18 апреля. В этом году первые ландшафтные пожары зафиксировали в Челябинской области 23 марта. Горел камыш вдоль береговой линии Третьего озера.