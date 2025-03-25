В Челябинской области с 25 марта начался пожароопасный сезон

В этом году для тушения природных пожаров подготовлены 4,2 тысячи человек и 1,8 тысячи единиц техники. Также с возгораниями поможет бороться система видеонаблюдения, которая позволяет обнаружить пожар на ранней стадии. Количество камер в этом году планируют увеличить до 100.