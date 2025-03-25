В Прибайкальском нацпарке медведи вышли из зимней спячки

Местам, где были замечены медвежьи следы, будет уделяться особое внимание — специалисты оценят поведение животных, узнают, есть ли угроза для посетителей парка. Отметим, обычно хозяева тайги в это время не опасны. Они избегают встреч с людьми, так как заняты «запуском» системы пищеварения, а для этого нужно много двигаться, есть растительную пищу.