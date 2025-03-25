В Прибайкальском нацпарке медведи вышли из зимней спячки

Медведи вышли из зимней спячки. Как стало известно КП-Иркутск, первые следы заметили 20 и 21 марта в южной части Прибайкальского национального парка, на Кругобайкальской железной дороге. Рано ли это? Инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» говорят, что нет. Самое раннее пробуждение было зафиксировано 8 марта 2023, до этого — 26 марта.
— Маршруты парка из-за обнаружения следов не закрывают, — сообщили специалисты отдела познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». — Однако не стоит забывать, что мусор и пищевые отходы оставлять запрещено, особенно вблизи треков движения людей! Еда привлекает внимание хищников.
Местам, где были замечены медвежьи следы, будет уделяться особое внимание — специалисты оценят поведение животных, узнают, есть ли угроза для посетителей парка. Отметим, обычно хозяева тайги в это время не опасны. Они избегают встреч с людьми, так как заняты «запуском» системы пищеварения, а для этого нужно много двигаться, есть растительную пищу.
Важно! Хищники могут выходить к кромке льда, поэтому не стоит забывать о собственной безопасности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Хомутово остаются подтопленными 19 домов и 143 придомовых территории.