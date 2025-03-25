Дети мигрантов будут сдавать тест по русскому языку в десяти школах Екатеринбурга

Напомним, в разговоре с корреспондентом ЕАН учителя свердловских школ неоднозначно восприняли закон, по которому все дети мигрантов должны будут сдать тест по русскому языку, чтобы поступить в школу. Часть опрошенных педагогов согласилась, что с детьми, которые не знают языка, сложно работать. Более того, по словам учителей, из-за таких детей страдает качество образования других школьников. Другая часть преподавателей выступила против нововведений. По их мнению, школа должна помогать социализироваться.