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Дети мигрантов будут сдавать тест по русскому языку в десяти школах Екатеринбурга

Свердловские чиновники подготовят список школ, где дети мигрантов будут сдавать экзамен по русскому языку.

В каждом муниципалитете Свердловской области в школах организуют пункты, где дети мигрантов будут сдавать экзамен на знание русского языка. Об этом пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на главу отдела реализации госполитики в сфере общего образования минобразования Свердловской области Марию Архипову.

«На сегодня сформирован перечень из 96 образовательных организаций на территории Свердловской области. Десять — в Екатеринбурге, а остальные расположены по одной в среднем в каждом муниципальном образовании», — сказала Архипова.

Напомним, в разговоре с корреспондентом ЕАН учителя свердловских школ неоднозначно восприняли закон, по которому все дети мигрантов должны будут сдать тест по русскому языку, чтобы поступить в школу. Часть опрошенных педагогов согласилась, что с детьми, которые не знают языка, сложно работать. Более того, по словам учителей, из-за таких детей страдает качество образования других школьников. Другая часть преподавателей выступила против нововведений. По их мнению, школа должна помогать социализироваться.