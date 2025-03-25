«Черное море будет уже другим — но здоровым». Выводы ученых на основе 70-летних наблюдений

«О здоровье и моря, и человека нужно заботиться. Что можно сделать, чтобы поддержать здоровье моря? В первую очередь, решить вопрос с очистными сооружениями и глубоководными выпусками. И не нужно кивать на соседей: да, ситуация везде примерно одинаковая, все страны “ходят под себя”, как младенцы, — ну так давайте взрослеть! Если будет обеспечена очистка стоков в Севастополе, Крыму и на Краснодарском побережье, то Россия и российское научное сообщество будут иметь полное право требовать того же от других причерноморских стран. Да, мы не вернем море к состоянию 70-летней давности, это закон природы: все меняется, и Черное море будет уже другим — но здоровым», — добавил ученый.