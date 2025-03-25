Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе врачи удалили у пациентки огромную опухоль яичника

В Уфе врачи удалили у пациентки огромную опухоль яичника.

Врачи республиканского онкологического диспансера успешно провели операцию по удалению огромной опухоли яичника. 67-летняя пациентка находилась на стационарном лечении в одной из больниц Уфы по основному заболеванию. Своим врачам она пожаловалась на боли и тяжесть внизу живота. Пациентке провели УЗИ брюшной полости и малого таза и выявили опухоль яичника больших размеров, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Пациентку перевели в РКОД для дальнейшего обследования. Врачи провели МРТ и КТ и обнаружили признаки злокачественности опухоли, а также 20-кратное повышение уровня онкомаркера. Такие опухоли яичников встречаются достаточно часто. Они должны быть удалены, так как часто становятся злокачественными и могут достигать огромных размеров, нарушая функции соседних органов.

Бригада врачей отделения онкогинекологии провели лапаротомию и удалили матку с придатками и опухоль яичника. Операцию провели без кровопотери, осложнений во время проведения и в послеоперационном периоде не отмечалось. Однако у пациентки имелась анемия средней тяжести до операции, которая потребовала переливания донорской крови в послеоперационном периоде. Пациентку выписали на 7-е сутки.