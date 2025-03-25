В Уфе врачи удалили у пациентки огромную опухоль яичника.

Пациентку перевели в РКОД для дальнейшего обследования. Врачи провели МРТ и КТ и обнаружили признаки злокачественности опухоли, а также 20-кратное повышение уровня онкомаркера. Такие опухоли яичников встречаются достаточно часто. Они должны быть удалены, так как часто становятся злокачественными и могут достигать огромных размеров, нарушая функции соседних органов.