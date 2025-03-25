В Иркутской области заболеваемость ОРВИ остается на высоком уровне

Жители Приангарья продолжают болеть ОРВИ. Только за прошедшую неделю диагноз подтвердился у 22 927 человек, из них 14 093 — дети. Еще 477 сибиряков слегли с гриппом. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
— Врачи выявили 32 новых случая COVID-19, всего с начала пандемии — 405 749, — сообщили в пресс-службе Управления.
Медики просят вести здоровый образ жизни и не заниматься самолечением. При первых симптомах лучше обратиться в поликлинику.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что медведи вышли из зимней спячки, их следы заметили на Кругобайкальской железной дороге. Маршруты Прибайкальского нацпарка не закроют, однако туристов просят соблюдать меры безопасности и не оставлять мусор, пищевые отходы.