Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области заболеваемость ОРВИ остается на высоком уровне

За неделю заразилось почти 23 тысячи сибиряков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Приангарья продолжают болеть ОРВИ. Только за прошедшую неделю диагноз подтвердился у 22 927 человек, из них 14 093 — дети. Еще 477 сибиряков слегли с гриппом. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

— Врачи выявили 32 новых случая COVID-19, всего с начала пандемии — 405 749, — сообщили в пресс-службе Управления.

Медики просят вести здоровый образ жизни и не заниматься самолечением. При первых симптомах лучше обратиться в поликлинику.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что медведи вышли из зимней спячки, их следы заметили на Кругобайкальской железной дороге. Маршруты Прибайкальского нацпарка не закроют, однако туристов просят соблюдать меры безопасности и не оставлять мусор, пищевые отходы.