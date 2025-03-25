В Иркутской области заболеваемость ОРВИ остается на высоком уровне

Жители Приангарья продолжают болеть ОРВИ. Только за прошедшую неделю диагноз подтвердился у 22 927 человек, из них 14 093 — дети. Еще 477 сибиряков слегли с гриппом. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.