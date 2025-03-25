В Красноярском крае почти остановился рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

За прошедшую неделю с симптомами ОРВИ и гриппа к врачам обратились 15,5 тысяч жителей Красноярского края. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Заболеваемость остается практически на уровне прошлой недели и по-прежнему не превышает эпидемический порог. Для сравнения — ранее было зарегистрировано 14,9 тысяч пациентов с респираторными заболеваниями. Рост составил всего около 4%.
Вместе с тем увеличилась доля заболевших гриппом — вирус обнаружили у 19,4% лабораторно обследованных.
Врачи призывают жителей соблюдать меры личной профилактики и при первых признаках простуды обращаться в больницу.