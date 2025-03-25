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Аксенов заявил о востребованности программы для участников СВО

Аксенов заявил о востребованности программы «Герои Крыма» среди участников СВО.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о востребованности региональной программы «Герои Крыма» среди участников СВО, решивших связать свою деятельность с государственной службой.

«Программа востребована. На начало марта для участия в ней уже зарегистрировались более 500 человек. Ее реализация поможет нам в решении кадровых вопросов», — сказал Аксенов РИА Новости.

По его словам, участники и ветераны СВО делом доказали свою преданность Родине.

«Такие люди — смелые, волевые, патриотичные, способные принимать решения в самых экстремальных обстоятельствах и брать на себя ответственность — нужны везде», — сказал Аксенов.

«Герои Крыма» — региональный аналог федеральной кадровой программы «Время Героев», которая нацелена на подготовку руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти, госкомпаниях и для развития социально значимых проектов. Программа стартовала в феврале.