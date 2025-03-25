Росрыболовство изъяло у браконьеров Дона 19 машин

С 15 по 21 марта инспекторы Азово-Черноморского управления Росрыболовства провели масштабные рейды, в ходе которых зафиксировали 330 случаев нарушений законодательства о рыболовстве и охране водных биоресурсов. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.