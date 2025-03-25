Росрыболовство изъяло у браконьеров Дона 19 машин

С 15 по 21 марта инспекторы Азово-Черноморского управления Росрыболовства провели масштабные рейды, в ходе которых зафиксировали 330 случаев нарушений законодательства о рыболовстве и охране водных биоресурсов. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
В рамках мероприятий нарушителям выписали штрафов на сумму 313 тысяч рублей. Также было изъято 3,9 тысячи единиц запрещенных орудий лова, включая сети и электроудочки, а также 19 транспортных средств.
Объем незаконно добытых биоресурсов составил 1,6 тонны рыбы и других водных обитателей. Материалы по пяти наиболее резонансным случаям передали в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.
В Росрыболовстве подчеркивают, что работа по пресечению браконьерства и охране экосистемы Азово-Черноморского бассейна продолжается в усиленном режиме.