Католики Беларуси отмечают во вторник Благовещение

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Католический мир во вторник, 25 марта, отмечает Благовещение Господне, это один из великих праздников христианского календаря.
Как правило, дата этого праздника не меняется — католики отмечают 25 марта, а православные — 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества. Хотя в особых случаях согласно современной литургической практике в католицизме, дата Благовещения может переноситься — так было в 2024 году.
Таинство Благовещения для христиан имеет исключительный смысл, ведь с него начинается Новый Завет. Это общехристианский праздник, который связан с вестью, которую принес архангел Гавриил Деве Марии о рождении у нее Сына Божьего Иисуса Христа. В этот день у католиков проходят праздничные мессы, на которых принято освещать зерно и семена для нового урожая.
Есть несколько народных табу для этого праздника — на Благовещение стараются не работать, речь идет о физическом труде, особый запрет на женский труд — шитье, вязание, запрещалось даже стричь волосы. Кроме того, в этот день старались не давать взаймы.
Также в народе существует поверье: как проведешь Благовещение, таким и будет весь год. Поэтому люди старались не ссориться и делать добрые дела. В этот день можно попытаться загадать желание: есть примета, что оно сбудется.