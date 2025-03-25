Католики Беларуси отмечают во вторник Благовещение

Таинство Благовещения для христиан имеет исключительный смысл, ведь с него начинается Новый Завет. Это общехристианский праздник, который связан с вестью, которую принес архангел Гавриил Деве Марии о рождении у нее Сына Божьего Иисуса Христа. В этот день у католиков проходят праздничные мессы, на которых принято освещать зерно и семена для нового урожая.