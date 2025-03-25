Грузовики подрядчика могут разрушить ещё два моста в Приморье

Жители Преображенки пишут, что регулярно вызывают сотрудников ДПС для привлечения к ответственности шофёров, но проблема до сих пор не решена. Водители грузовиков идут на хитрости — скручивают номерные знаки или утверждают, что предупреждающие об ограничениях знаки не видны, хотя это не так. Но перестраивать маршрут шофёры отказываются. Сельчане распространяют информацию в социальных сетях и обращаются к должностным лицам местной администрации и краевого правительства с просьбой повлиять на ситуацию, пока мосты не рухнули.