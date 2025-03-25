Грузовики подрядчика могут разрушить ещё два моста в Приморье

Оба моста возле Преображенки находятся в аварийном состоянии. Одно сооружение имеет максимально допустимую нагрузку в 15 тонн, второе — 10 тонн, и соответствующие дорожные знаки у мостов установлены, но грузовики этот тоннаж превышают. У одного из мостов уже разрушаются бетонные опоры.
Жители Преображенки пишут, что регулярно вызывают сотрудников ДПС для привлечения к ответственности шофёров, но проблема до сих пор не решена. Водители грузовиков идут на хитрости — скручивают номерные знаки или утверждают, что предупреждающие об ограничениях знаки не видны, хотя это не так. Но перестраивать маршрут шофёры отказываются. Сельчане распространяют информацию в социальных сетях и обращаются к должностным лицам местной администрации и краевого правительства с просьбой повлиять на ситуацию, пока мосты не рухнули.
Напомним, что падающие мосты в Приморье — явление, увы, традиционное, ежегодное, а в отдельные периоды даже ежемесячное. Только в 2024 году с конца марта до середины августа в крае пришло в абсолютную непригодность к эксплуатации 11 (прописью: одиннадцать) мостов. В краевом бюджете не находится и средств на своевременный ремонт аварийных мостовых сооружений (что-то, конечно, ремонтируют, но количество аварийных объектов значительно превышает количество реконструированных и новых), и подрядчиков на возведение временных объездов.
Иногда ситуации с мостами доходят до суда. Так, Михайловский районный суд удовлетворил требования в интересах приморцев к Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, обязал их в течение полугода оборудовать объезд мостовых сооружений, расположенных на км 2+508 и на км 3+151 автомобильной дороги «Хабаровск — Владивосток — Васильевка», а сами мосты отремонтировать в течение двух лет. Решение суда вступило в законную силу, и отсчёт времени, отведённого чиновникам для решения мостового вопроса, начался, информирует Объединённая пресс-служба региональной судебной системы.