10 медицинских объектов построят в Акмолинской области на деньги коррупционеров

АЛМАТЫ, 25 мар — Sputnik. На возвращенные активы в 10 селах Акмолинской области будут построены новые медицинские объекты, сообщили в пресс-службе правительства.
«Принято решение о выделении 1,7 млрд тенге из Специального государственного фонда на завершение строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в ряде сел Акмолинской области», — говорится в сообщении.
Построят 4 врачебные амбулатории, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 медицинский пункт.
Врачебные амбулатории появятся в следующих селах Акмолинской области:
- с. Арнасай Аршалынского района,
- с. Старый Колутон Астраханского района,
- с. Пятигорское Жаркаинского района,
- с. Жанаесиль Целиноградского района.
- Также будут построены ФАПы:
- с. Кировское Жаксынского района,
- с. Жарлыколь Целиноградского района,
- с. Партизанка Буландинского района,
- с. Алтынды Буландинского района,
- с. Пригородное Шортандинского района.
Медицинский пункт будет построен в с. Шалкар Целиноградского района.