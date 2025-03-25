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10 медицинских объектов построят в Акмолинской области на деньги коррупционеров

На эти цели выделено 1,7 млрд тенге ($3,4млн).

Источник: Пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана

АЛМАТЫ, 25 мар — Sputnik. На возвращенные активы в 10 селах Акмолинской области будут построены новые медицинские объекты, сообщили в пресс-службе правительства.

«Принято решение о выделении 1,7 млрд тенге из Специального государственного фонда на завершение строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в ряде сел Акмолинской области», — говорится в сообщении.

Построят 4 врачебные амбулатории, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 медицинский пункт.

Врачебные амбулатории появятся в следующих селах Акмолинской области:

  • с. Арнасай Аршалынского района,
  • с. Старый Колутон Астраханского района,
  • с. Пятигорское Жаркаинского района,
  • с. Жанаесиль Целиноградского района.
  • Также будут построены ФАПы:
  • с. Кировское Жаксынского района,
  • с. Жарлыколь Целиноградского района,
  • с. Партизанка Буландинского района,
  • с. Алтынды Буландинского района,
  • с. Пригородное Шортандинского района.

Медицинский пункт будет построен в с. Шалкар Целиноградского района.