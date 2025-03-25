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Сезон продажи корюшки в Петербурге стартует с 1 апреля

С 1 апреля в Петербурге начнется сезон продажи свежей корюшки.

Источник: ККИ Петербурга

В этом году для жителей города откроется 70 торговых точек, сообщил Комитет по контролю за имуществом (ККИ).

Точки продажи появятся в 13 районах города, тогда как в прошлом году их было всего 10. Сезон продлится до 30 мая, а с 15 апреля предприниматели смогут продавать рыбу по договору с комитетом имущественных отношений.

Представители ККИ подчеркнули, что в течение сезона будет проводиться мониторинг соблюдения правил размещения временных торговых объектов. За нарушения предусмотрены соответствующие санкции.

Полный список адресов официальных точек продажи корюшки доступен по ссылке.