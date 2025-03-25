У 67-летней жительницы Башкирии в онкодиспансере удалили большую опухоль яичника

В Уфе врачи Республиканского клинического онкологического диспансер провели сложную операцию по удалению объемного новообразования яичника у 67-летней женщины. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Пациентка обратилась за помощью в одной из уфимских больниц, она пожаловалась на боли и чувство тяжести в нижней части живота. Проведенное обследование выявило наличие крупной опухоли яичника.
Рахматуллин отметил, что проведенная в онкодиспансере дополнительная диагностика, включавшая МРТ и КТ-исследования, подтвердила подозрения медиков на злокачественный характер новообразования. Было зафиксировано двадцатикратное превышение нормальных показателей онкомаркера.
Глава ведомства подчеркнул, что подобные опухолевые образования требуют обязательного хирургического вмешательства, поскольку обладают высоким риском малигнизации и, достигая значительных размеров, могут вызывать дисфункцию соседних органов.
Специалисты выполнили лапаротомическое вмешательство, в ходе которого были удалены матка с придатками и опухоль. Отмечается, что операция прошла без кровопотерь и послеоперационных осложнений.
В послеоперационном периоде пациентке потребовалось переливание донорской крови в связи с диагностированной ранее анемией средней степени тяжести. Состояние женщины позволило выписать ее на седьмые сутки после операции.
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