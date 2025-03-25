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Прокуроры через суд заставили Крутинскую ЦРБ установить необходимое оборудование

Дело дошло до суда, потому что руководство медучреждения не исполнило представление об устранении нарушений.

Прокуратура через суд заставила детскую поликлинику Крутинской ЦРБ установить необходимое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как выяснили в ходе проверки прокуроры, в кабинете здорового ребенка в поликлинике отсутствовала аппаратура для инфракрасной терапии.

Ведомство внесло представление об устранении нарушений главврачу, однако после этого никаких мер принято не было.

Тогда прокуроры обратились с иском в суд. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал медучреждение оснастить кабинет необходимым оборудованием. На данный момент решение суда исполнено.