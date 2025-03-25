Прокуроры через суд заставили Крутинскую ЦРБ установить необходимое оборудование

Прокуратура через суд заставила детскую поликлинику Крутинской ЦРБ установить необходимое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как выяснили в ходе проверки прокуроры, в кабинете здорового ребенка в поликлинике отсутствовала аппаратура для инфракрасной терапии.
Ведомство внесло представление об устранении нарушений главврачу, однако после этого никаких мер принято не было.
Тогда прокуроры обратились с иском в суд. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал медучреждение оснастить кабинет необходимым оборудованием. На данный момент решение суда исполнено.