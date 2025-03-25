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Новый день и новые отключения: В Кишинёве опять не будет света — публикуем адреса тех, кто останется без электричества на весь день

Поставщик сообщает о перерывах в поставках электроэнергии на 25 марта.

Жители двух столичных секторов сегодня останутся без электричества.

Публикуем список адресов.

Центр:

  • Ул. А. Хыждеу, 110, Г. Кошбук, 22/1, Я. Хынку, 3A, 3j, 8/1, O. Гога, 22 — с 13:00 до 17:00.
  • Ул. А. Хыждеу, 57, 94/1, 98, 98/1, 98/2, 104/1, 106, Кожокарилор, 20, 20A, 20B, 20C, И. Ботезэторул, 3, П. Майор, 7, В. Александри, 100/1, 102, 104, 106, 139/3, 141, 141/1, 143 — с 08:50 до 13:00.
  • Ул. Сихаструлуй, 9003 — с 09:00 до 17:00.
  • Ул. М. Ломоносова, 61, M. Микэ, 70/3, В. Короленко, 59/1 — с 09:30 до 17:00.

Рышкановка:

  • Ул. Петрикань, 174 — с 09:10 до 17:10.
  • Ул. К. Орхеюлуй, 32, 36, 40, 69, 88, 88/1, 88/2, 90, 90/4, 90/6, 90D, 95−97, 190, 999, 9999, Хиподромулуй, 2−22, 22A, 22B, 3−9, 9/1, 15−29, Язулуй, 9001 — с 09:15 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.