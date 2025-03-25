В Иркутской области за сутки закрыли пять ледовых переправ

На сегодняшний день в регионе действует 34 ледовые дороги. Когда их закроют — пока не сообщается, всё будет зависеть от состояния покрытия и погодных условий. Важно! Выезд на лёд вне переправ крайне опасен — машина может в любой момент уйти под воду.