В Иркутской области за сутки закрыли пять ледовых переправ

В Иркутской области работники МЧС следят за состоянием льда на переправах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, из-за потепления за прошедшие сутки закрыли пять зимников.
— Они располагались в Балаганском районе на Братском водохранилище — «Балаганск — Игжей», в Усть-Илимском районе на Усть-Илимском водохранилище — «село Подъеланка — урочище Остров», в Усть-Удинском районе на Братском водохранилище — «Новая-Уда — Чичково (125 км трассы Залари — Жигалово)», в Чунском районе на реке Чуне — «Весёлый», в Шелеховском районе на реке Иркут в селе Шаманка, — рассказывают в ведомстве.
На сегодняшний день в регионе действует 34 ледовые дороги. Когда их закроют — пока не сообщается, всё будет зависеть от состояния покрытия и погодных условий. Важно! Выезд на лёд вне переправ крайне опасен — машина может в любой момент уйти под воду.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе продолжают бороться с последствиями весеннего паводка. По данным, опубликованным утром 25 марта, подтоплено 148 приусадебных участков и 19 домов.