В Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана

«В начале января этого года в группе пингвинов Гумбольдта появилось на свет пятеро птенцов. У двух пар — по два и еще у одной — один. Пол пингвинят будет ясен через несколько месяцев. Кроме того, в феврале вылупился малыш и у пары больших бакланов. Его пол тоже пока неизвестен. Это уже третье поколение детенышей в птичьей семье», — говорится в сообщении.