В Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пять пингвинят Гумбольдта и один птенец большого баклана родились в Московском зоопарке, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«В начале января этого года в группе пингвинов Гумбольдта появилось на свет пятеро птенцов. У двух пар — по два и еще у одной — один. Пол пингвинят будет ясен через несколько месяцев. Кроме того, в феврале вылупился малыш и у пары больших бакланов. Его пол тоже пока неизвестен. Это уже третье поколение детенышей в птичьей семье», — говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что пингвины Гумбольдта регулярно размножаются в Московском зоопарке. Это группа, которой почти не нужна помощь зоологов и ветврачей в уходе за птенцами: взрослые пингвины отлично справляются сами. Однако птицы находятся под постоянным присмотром.
«Специалисты следили за кладками яиц, дополнительно обеспечивая их сохранность. Это было возможно, так как пингвины доверяют определенным сотрудникам и разрешают им проверять норы. Поначалу пингвинята находились в норе вместе с родителями. Взрослые охраняли их и отходили, только чтобы поесть. Сейчас малыши уже понемногу выходят на берег, иногда даже пытаются плавать», — добавляется в сообщении.
Кроме того, в Московском зоопарке обитает семейство больших бакланов — это пара, которая размножается, и их птенцы. Недавно на свет появился еще один детеныш. Сейчас птенец уже достаточно подрос, чтобы пробовать взрослую пищу: он способен сам съесть небольшую салаку. Малыш отличается от родителей размером, а также пухом на шее. В остальном он уже почти полностью похож на взрослого большого баклана.