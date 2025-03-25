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«Белтехосмотр» продлевает работу станций гостехосмотра в Беларуси из-за очередей

Ряд станций гостехосмотра будут работать дольше из-за ажиотажа и очередей.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси некоторые станции гостехосмотра будут работать дольше из-за ситуации с очередями. Подробнее рассказали в «Белтехосмотре».

На предприятии обратили внимание на увеличившийся в Беларуси спрос на проведение гостехосмотра транспортных средств. И сообщили, что для повышения комфортности для автовладельцев, а также из-за увеличившегося спроса на проведение гостехосмотра авто некоторые станции меняют свой график работы.

Например, расширяется режим работы диагностических станций № 200 в Бресте, а также № 4 и № 235 станций гостехосмотра в Гродно. Уточняется, что эти станции диагностики теперь будут работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00 часов, а в субботу с 08.00 до 16.00 часов, в воскресенье их рабочее время — с 09.00 до 15.00 часов.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что известно про ситуацию с очередями на станциях техосмотра. Так как водители массово поехали, узнав, что все камеры будут фиксировать отсутствие ТО.

Еще «Белтехосмотр» сказал о приписках инструкторами по вождению в автошколах.

До этого глава МВД сказал проверить практический экзамен в ГАИ после жалоб белорусов.

Тем временем подземный паркинг горел в Минске: «Задействованы 10 пожарных машин и автомобиль дымоудаления».