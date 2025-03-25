«Белтехосмотр» продлевает работу станций гостехосмотра в Беларуси из-за очередей

Например, расширяется режим работы диагностических станций № 200 в Бресте, а также № 4 и № 235 станций гостехосмотра в Гродно. Уточняется, что эти станции диагностики теперь будут работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00 часов, а в субботу с 08.00 до 16.00 часов, в воскресенье их рабочее время — с 09.00 до 15.00 часов.