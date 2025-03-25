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Карасин рассказал о переговорах с США по Украине

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Эр-Рияде состоялся интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор с делегацией США, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Источник: © РИА Новости

По его словам, позиции сторон не всегда совпадают, но Москва и Вашингтон будут искать форму взаимодействия, такая возможность появилась.

Экспертная встреча «технических команд» России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву, помимо Григория Карасина, представлял советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

Совместное заявление Москвы и Вашингтона по итогам переговоров опубликуют во вторник, рассказал РИА Новости источник.