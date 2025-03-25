«Объезд автобусов маршрута № 6,21,38 по ул. Вольской — ул. Ново-Вокзальная — ул. Победы и далее по маршруту в направлении проспекта Кирова; № 8 по ул. Вольская —переулок Юрия Павлова-ул. Свободы и далее по маршруту без заезда на ООТ “Безымянский рынок”, — прокомментировали в ведомстве.
В Самаре временно изменили маршрут автобусы №№ 6, 21, 38
Во вторник, 25 марта, на ул. Воронежской (участок от ул. Вольской в направлении ул. Победы) организованы дорожные работы. В связи с этим несколько автобусов временно изменили схему движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.