Часть уральцев на три дня оставят без телевидения и радио

Так, 26 марта с 8 до 12 часов каналы РТРС-1 не будут транслироваться в поселке Юшала. В тот же день будут перебои в вещании в Каменске-Уральске и Нижнем Тагиле на РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанций Вести ФМ, Радио России, Маяк, Радио ВЕРА, Воскресение, Наше радио, Радио Сибирь и Маруся ФМ.