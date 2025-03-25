Часть уральцев на три дня оставят без телевидения и радио

Жители нескольких населенных пунктов Свердловской области с 26 по 28 марта останутся без телевизионного и радиовещания из-за профилактических работ на вышках. В вещании ожидаются серьезные помехи вплоть до полного исчезновения сигнала приема.
Так, 26 марта с 8 до 12 часов каналы РТРС-1 не будут транслироваться в поселке Юшала. В тот же день будут перебои в вещании в Каменске-Уральске и Нижнем Тагиле на РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанций Вести ФМ, Радио России, Маяк, Радио ВЕРА, Воскресение, Наше радио, Радио Сибирь и Маруся ФМ.
27 марта профилактические работы проведут на вышках в Нижней Салде. Работы проведут с 11 часов до 12:15. 28 марта перебои в вещании ожидаются в Асбесте.
В мультиплекс РТРС-1 входят: Первый канал, Россия 1, НТВ, Матч-ТВ, Россия 24, Россия К, ОТР, Карусель, Петербург — 5 канал, ТВЦ, Вести ФМ, Радио России и Маяк.
В мультиплекс РТРС-2 входят: РЕН-ТВ, СТС, ТНТ, Спас, Пятница, Звезда, Домашний, ТВ3, МУЗ-ТВ и Мир.