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Зритель уснул на концерте татарстанского певца Тухватуллина

Друзья фактически принесли спящего на руках.

Источник: Аргументы и факты

Курьез произошел на выступлении Ришата Тухватуллина, одного из ведущих исполнителей татарской сцены. Об этом артист рассказал в соцсетях.

По его словам, во время его концерта в Казани один из посетителей уснул. Однако Ришат не растерялся, сел рядом с парнем, которого одолела дремота, и продолжил исполнять песню «Мэтэутамак».

— Сегодня на концерте случился забавный случай. Друзья привели спящего ученика прямо после занятий и посадили его в зрительный зал. Он проспал все выступление, и лишь под конец я его разбудил. Вот это уже истинная преданность музыке, — написал певец, поделившись видео этого эпизода в социальных сетях.