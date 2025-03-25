Зритель уснул на концерте татарстанского певца Тухватуллина

— Сегодня на концерте случился забавный случай. Друзья привели спящего ученика прямо после занятий и посадили его в зрительный зал. Он проспал все выступление, и лишь под конец я его разбудил. Вот это уже истинная преданность музыке, — написал певец, поделившись видео этого эпизода в социальных сетях.