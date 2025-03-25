В Петербурге начались регулярные проверки курьеров на электровелосипедах

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга приступила к регулярным рейдам по выявлению нарушений правил дорожного движения, а также миграционного законодательства в сфере курьерской доставки, где работают, в основном, иностранные граждане, использующие электровелосипеды в качестве служебного транспорта, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщалось ранее,
«Полученные выводы потребовали от полиции дополнительных мер по профилактике правонарушений в сфере курьерской доставки. По решению руководства полицейского главка, с 24 марта в Санкт-Петербурге на постоянной основе реализуется целый комплекс проверочных мероприятий. Помимо Госавтоинспекции в проверках задействованы миграционная служба и иные подразделения полиции», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в первый день рейда в понедельник правоохранители выявили нарушения как в части соблюдения миграционного законодательства, так и в области безопасности дорожного движения.
В частности, 13 проверенных мигрантов-курьеров находились на территории России нелегально, в связи с чем помещены в специальный центр для иностранных граждан для последующей депортации. В отношении еще 9 человек были выявлены «обстоятельства о неразрешении въезда». Теперь срок их пребывания в России будет сокращен, в дальнейшем они не смогут вернуться несколько лет.
В рамках проверочных мероприятий Госавтоинспекция от административных протоколов в отношении курьеров перешла к изъятию электровелосипедов, добавляют в ГУМВД. Так, в понедельник было проверено почти 200 электровелосипедистов, при этом более 160 электровелосипедов вызвали у полицейских вопросы технического характера.
«У “железных коней” курьеров отсутствовали педали, а мощность аккумуляторной батареи превышала 1000 Ватт. С такими характеристиками это уже не велосипед, пускай и электро, а мопед, управление которым требует права управления транспортным средством категории “М”. Как можно догадаться, ни у кого из проверенных мигрантов-курьеров таких прав не было», — рассказали в полиции.
По оценке ГУМВД, нарушение ПДД, включая штраф за отсутствие шлема, обойдутся каждому из электровелосипедистов в 6,5−16,5 тысяч рублей. Более 160 электровелосипедов, больше похожих на мопеды, изъяты для проведения экспертизы.