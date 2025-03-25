В Петербурге начались регулярные проверки курьеров на электровелосипедах

В частности, 13 проверенных мигрантов-курьеров находились на территории России нелегально, в связи с чем помещены в специальный центр для иностранных граждан для последующей депортации. В отношении еще 9 человек были выявлены «обстоятельства о неразрешении въезда». Теперь срок их пребывания в России будет сокращен, в дальнейшем они не смогут вернуться несколько лет.