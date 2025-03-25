Вагон пиломатериалов доставили из Иркутской области в зону СВО

Гуманитарную помощь продолжают отправлять из Иркутской области бойцам специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, при содействии Минлеса в Ростовскую область направили вагон пиломатериалов. Груз уже прибыл на место назначения.
— Министерство, подведомственные организации и лесопользователи активно помогают военнослужащим. До этого отправляли «за ленточку» внедорожники и другие гуманитарные грузы. Помимо этого, когда есть свободное время, плетем маскировочные сети, изготавливаем и другую амуницию, — прокомментировал министр лесного комплекса Павел Кирдяпкин.
Отметим, доски — крайне важный материал, который нужен для укрепления и оборудования подземных сооружений, находящихся на линии боевого соприкосновения. Груз предоставил один из арендаторов лесных участков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ветеранам Великой Отечественной войны из Иркутска выплатят 80 тысяч рублей из городского бюджета.