Вагон пиломатериалов доставили из Иркутской области в зону СВО

— Министерство, подведомственные организации и лесопользователи активно помогают военнослужащим. До этого отправляли «за ленточку» внедорожники и другие гуманитарные грузы. Помимо этого, когда есть свободное время, плетем маскировочные сети, изготавливаем и другую амуницию, — прокомментировал министр лесного комплекса Павел Кирдяпкин.