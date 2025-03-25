В Ростовской области объявлен пожароопасный сезон в лесах

Для предотвращения крупных лесных пожаров в Ростовской области была создана специальная группировка для тушения крупных лесных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, которая насчитывает более 3,7 тыс. человек, более 1 тыс. единиц техники и свыше 10,3 тыс. единиц оборудования и инвентаря.