Во всех регионах Узбекистана заработала единая диспетчерская служба 112

Ранее при возникновении экстренной ситуации людям приходилось запоминать и набирать разные номера для разных служб — 101, 102, 103, 104 и другие. Это создавало путаницу, особенно в стрессовых ситуациях. Теперь всё просто: один номер для всех случаев.