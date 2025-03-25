Во всех регионах Узбекистана заработала единая диспетчерская служба 112

Система 112 объединяет экстренные службы Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения, Национального агентства социальной защиты при Президенте, а также АО «Худудгазтаъминот».
Теперь жители Узбекистана смогут по одному номеру — 112 — обращаться за любой экстренной помощью, будь то пожар, угроза здоровью, бытовые аварии или случаи социальной незащищённости. Главное, что позвонить сюда можно даже при нулевом балансе на телефоне.
Зачем нужна служба 112 и в чём её польза?
Ранее при возникновении экстренной ситуации людям приходилось запоминать и набирать разные номера для разных служб — 101, 102, 103, 104 и другие. Это создавало путаницу, особенно в стрессовых ситуациях. Теперь всё просто: один номер для всех случаев.
Преимуществ у новой системы 112 немало. Во-первых, она обеспечивает быструю реакцию: обращения от граждан оперативно обрабатываются и без лишних действий с их стороны перенаправляются в нужную службу. Это особенно важно в стрессовых ситуациях, когда каждая секунда на счету.
Во-вторых, система значительно упрощает процесс обращения за помощью — теперь людям не нужно помнить, куда звонить в том или ином случае, достаточно набрать единый номер.
Кроме того, новая служба налаживает эффективную координацию между различными ведомствами: они работают в единой системе, что помогает избежать путаницы, дублирования и сэкономить драгоценное время. Все вызовы фиксируются, что обеспечивает прозрачность и контроль за действиями служб.
И наконец, важным достоинством является доступность системы по всей стране — она действует во всех регионах и направлена на оказание помощи каждому жителю, независимо от его места проживания.