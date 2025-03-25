В Челябинске ветеран Александр Шаламов умер в день своего столетия

В Челябинске скончался ветеран великой Отечественной войны Александр Шаламов. Он умер в день собственного столетнего юбилея, 24 марта.
Александр Шаламов был уроженцем Еткуля. Он рано осиротел и рос в датском доме. В 1943 году был призван в Красную армию. Стал радистом-связистом и дошел до Берлина. После войны работал на челябинском заводе имени Серго Орджоникидзе — поступил туда бригадиром, а потом стал заместителем главного инженера.
С 1970 года возглавил комитет народного контроля в Ленинском районе и руководил им 15 лет.
Он был кавалером орденов Отечественной войны 2-й степени, Славы 3-й степени, медалей «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина», а также Почетным гражданином Челябинска и Челябинской области.
Соболезнования в связи с уходом ветерана из жизни выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— В его судьбе отразилась непростая история нашей Родины — со всеми ее драматическими и героическими событиями, с периодами преодоления и созидания, — отметил глава региона. — Находясь на заслуженном отдыхе, Александр Леонидович продолжал активную общественную деятельность, многие годы возглавлял ветеранскую организацию Ленинского района Челябинска, до последнего дня своей жизни твердо, как и всегда, стоял на патриотических позициях, был верен интересам родной области и страны. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.