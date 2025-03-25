В Челябинске ветеран Александр Шаламов умер в день своего столетия

— В его судьбе отразилась непростая история нашей Родины — со всеми ее драматическими и героическими событиями, с периодами преодоления и созидания, — отметил глава региона. — Находясь на заслуженном отдыхе, Александр Леонидович продолжал активную общественную деятельность, многие годы возглавлял ветеранскую организацию Ленинского района Челябинска, до последнего дня своей жизни твердо, как и всегда, стоял на патриотических позициях, был верен интересам родной области и страны. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.