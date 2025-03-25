В Омске скорректировали работу светофора на перекрестке Комарова и Лукашевича

В Омске внесли изменения в работу светофора на перекрестке улицы Лукашевича и проспекта Комарова. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.
Светофор оборудован дополнительной секцией, которая призвана регулировать поворот налево с улицы Лукашевича на проспект Комарова в направлении улицы Перелета.
1) В первой фазе разрешено движение транспорта по улице Лукашевича:
— в направлении улицы Дианова — прямо (на разрешающий сигнал основной секции светофора);
— в направлении моста имени 60 лет ВЛКСМ — прямо и направо на проспект Комарова (при включении разрешающего сигнала на основной и дополнительной секциях светофора).
Фото: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест».
2) Во второй фазе разрешено движение транспорта по улице Лукашевича:
— в направлении улицы Дианова — прямо (на разрешающий сигнал основной секции светофора) и налево на проспект Комарова (на зеленый сигнал дополнительной секции);
— в обратном направлении разрешен поворот направо на проспект Комарова (на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора).
Фото: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест».
3) В третьей фазе разрешается движение транспорта:
— с проспекта Комарова направо и налево, а также разворот.
— по улице Лукашевича с правым поворотом на проспект Комарова (на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора).
Фото: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест».
Во второй фазе при одновременном повороте с улицы Лукашевича на проспект Комарова во встречных направлениях преимущество у водителей транспортных средств, которые выполняют левый поворот, так как дополнительная секция для них работает одновременно с разрешающим сигналом основной секции светофора.
Преимущественным правом проезда будут пользоваться водители, выполняющие разворот на проспекте Комарова в третьей фазе, так как двигаются на разрешающий сигнал основной секции светофора. Правило «помехи справа» в этом случае не действует.
Ранее «КП Омск» сообщала, что с 17 марта, в Омске ограничено движение на транспортной развязке «Станция Входная». Проезд запрещен для большегрузных автомобилей весом более 3,5 тонны. Запрет на проезд большегрузов будет действовать в течение года, до 17 марта 2026.