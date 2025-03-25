В Омске скорректировали работу светофора на перекрестке Комарова и Лукашевича

Во второй фазе при одновременном повороте с улицы Лукашевича на проспект Комарова во встречных направлениях преимущество у водителей транспортных средств, которые выполняют левый поворот, так как дополнительная секция для них работает одновременно с разрешающим сигналом основной секции светофора.