Жителей пригородов Кишинёва ждет неприятный сюрприз: Вода в кране будет не у всех- публикуем адреса

С 09:00 до 20:00 отключения запланированы в Сынжере. Воды не будет по следующим улицам: Плэмэдялэ, пер. А. Матеевича, М. Эминеску, Д. Леулуй, 1−14, А. Матеевича. 56−74, А. Донич, М. чел Батрын, Нукарилор, Дачия, Т. Чорбэ, Н. Титулеску, Ватра, Н. Сулак, Алба-Юлия, Н. Йорга, М. Басараб, Волунтарилор, М. Драган, И. Инкулец, Роз, Ч. Порумбеску, Э. Лотяну, Д. и И. Алдя-Теодорович.