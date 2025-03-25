Жителей пригородов Кишинёва ждет неприятный сюрприз: Вода в кране будет не у всех- публикуем адреса

Жители ряда пригородов Кишинёва сегодня останутся без воды в кране. О запланированных на 25 марта отключениях сообщает поставщик услуги.
Так, с 09:00 до 17:00 воды не будет в Дурлештах на улицах: Кантиней, Ательерилор, Картуша, Г. Уреке, М. Костин, Н. Димо.
С 09:00 до 20:00 отключения запланированы в Сынжере. Воды не будет по следующим улицам: Плэмэдялэ, пер. А. Матеевича, М. Эминеску, Д. Леулуй, 1−14, А. Матеевича. 56−74, А. Донич, М. чел Батрын, Нукарилор, Дачия, Т. Чорбэ, Н. Титулеску, Ватра, Н. Сулак, Алба-Юлия, Н. Йорга, М. Басараб, Волунтарилор, М. Драган, И. Инкулец, Роз, Ч. Порумбеску, Э. Лотяну, Д. и И. Алдя-Теодорович.
С 09:00 до 17:00 воды также не будет на улице Грэтиешть в Кишинёве.