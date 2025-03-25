Прокуратура потребовала отреставрировать Дачу Строгановых в Петербурге

Прокуратура Адмиралтейского района проверила исполнение законодательства об объектах культурного наследия при содержании памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Дача Строгановых». Во время разбирательства стало известно, что здание требует реставрации. О подробностях сообщили в пресс-службе ведомства.
— На фасаде объекта и внутри него обнаружили многочисленные трещины. Кроме того, вблизи него заметили свалку строительного мусора, — говорится в сообщении.
Прокурор Адмиралтейского района установил, что Дача Строгановых находится в собственности акционерного общества «Росразмещение». В отношении его руководства он внес представление с требованием провести восстановительные работы и ликвидировать отходы.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что Комитет по градостроительству и архитектуре объявил конкурс на облик вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2». Он станет частью въездной зоны нового терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.