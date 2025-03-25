Прокуратура потребовала отреставрировать Дачу Строгановых в Петербурге

Прокуратура Адмиралтейского района проверила исполнение законодательства об объектах культурного наследия при содержании памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Дача Строгановых». Во время разбирательства стало известно, что здание требует реставрации. О подробностях сообщили в пресс-службе ведомства.