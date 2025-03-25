Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура потребовала отреставрировать Дачу Строгановых в Петербурге

Объект культурного наследия в Северной столице приведут в порядок.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Адмиралтейского района проверила исполнение законодательства об объектах культурного наследия при содержании памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Дача Строгановых». Во время разбирательства стало известно, что здание требует реставрации. О подробностях сообщили в пресс-службе ведомства.

— На фасаде объекта и внутри него обнаружили многочисленные трещины. Кроме того, вблизи него заметили свалку строительного мусора, — говорится в сообщении.

Прокурор Адмиралтейского района установил, что Дача Строгановых находится в собственности акционерного общества «Росразмещение». В отношении его руководства он внес представление с требованием провести восстановительные работы и ликвидировать отходы.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что Комитет по градостроительству и архитектуре объявил конкурс на облик вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2». Он станет частью въездной зоны нового терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.